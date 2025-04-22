Futbolcuların Kart Cezası Bilgileri Aranıyor

FUTBOLDA MEN CEZALARI VE KART SÜREÇLERİ

Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig maçlarında oyuncuların aldıkları kartlar dolayısıyla uygulanacak men cezalarının durumunu merak ediyor. Takımlarının performansını ve gelecekteki maçların sonuçlarını öngörmek isteyen taraftarlar, bu cezalarla ilgili bilgi edinmek için internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Kupada gösterilen kartların ligde herhangi bir geçerliliği var mı?

CEZALARIN UYGULANMASI

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Futbol Disiplin Talimatı’nın “Kişilerin İhraç Edilmesi” başlıklı 94. maddesinin 1. fıkrasına göre, cezalarının sona erdiği zamana kadar hiçbir resmi müsabakada yer alamazlar. Talimatta belirtilen ifadeler şöyle: “Resmi müsabakalarda hakem tarafından kırmızı kart ile oyundan ihraç edilen futbolcular, 5. fıkra hükmü saklı kalması koşuluyla idari tedbirlidirler ve cezaları sona erinceye kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamazlar.”

Aynı talimatın 94. maddesinin değiştirilen 5. fıkrasına göre, resmi müsabakalarda ikinci sarı kartla kırmızı kart gören futbolcular, takip eden maçta otomatikman cezalı duruma düşüyor. Talimatın temel hükümlerine göre ceza alan oyuncular, takımlarındaki kayıtlı lisans işlemleri tamamlandıktan sonra cezalarının infazını beklemek zorundalar.

KART GÖRÜNCE UYGULANACAK CEZALAR

Resmi müsabakalarda, oyun disiplinini ihlal eden veya cezai fiil nedeniyle oyun alanından çıkarılan futbolcular Disiplin Kurulu tarafından farklı şekilde cezalandırılabilir. Eğer daha ağır bir ceza verilmezse, bu durum söz konusu futbolcunun takip eden ilk resmi müsabakada oynayamaması ile sonuçlanır. Ayrıca, bariz gol şansını önleyen futbolcular otomatik olarak bir sonraki resmi müsabakada cezalı konumda bulunur.

Ceza süreçleri; futbolcuların, yöneticilerin ve diğer sorumluların müsabakalardan men edilmesi gibi özel durumları da kapsamaktadır. Müsabakadan men cezası, akredite olma hakkı ellerinden alınan oyunculara büyük maddi yükümlülükler getirebilir. Örneğin, cezası olan ve akredite alanlara giren futbolculara 5.000 TL’den 60.000 TL’ye kadar para cezası verilmektedir.

MEN CEZALARININ UYGULAMA SÜREÇLERİ

Müsabakalardan men cezasının uygulanması belirli kriterlere bağlıdır. Örneğin; 3 yılı aşan men cezaları sürekli hak mahrumiyeti kapsamına alınmaktadır. Verilen süreli cezalar gün, ay ve yıl olarak hesaplanır. Ayrıca, alınan hak mahrumiyeti cezası ile ceza alan kişilerin futbol müsabakalarına katılmaları mümkün değildir. Kulüp başkanları gibi önemli pozisyonda bulunan kişilerin, takım maçlarının kritik dönemlerine denk gelen hak mahrumiyeti cezaları infaz edilmez.

Bu kapsamda, futbol takımlarının yöneticileri ve oyuncularının maçlara katılımının denetimi ve cezaların uygulanabilirliği büyük önem taşımaktadır. Ceza süreleri belirlenirken, disiplin ihlali durumunun niteliği de göz önünde bulundurulur.