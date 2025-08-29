Haberler

Futbolcunun Transferi İçin Anlaşma Yapıldı

KULÜPLER ARASINDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Açıklamalara göre, Portekiz’in köklü takımı Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Fenerbahçe ile mutabakata vardı. Kulübün duyurusunda, Fenerbahçe ile olan anlaşmanın 22,5 milyon avro karşılığında gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca, performansa bağlı ek ödemelerle bu toplam bedelin 25 milyon avroya ulaşabileceği ifade edildi.

Açıklamada, futbolcunun daha önceki kulübü Galatasaray’ın öncelik hakkı bulunduğu vurgulandı. Bu nedenle, transferin tüm detaylarının sarı-kırmızılı takıma iletildiği ifade edildi. Galatasaray’ın Kerem Aktürkoğlu’nu önalım hakkıyla ilgili ayrıntıların ise henüz netleşmediği bildirildi.

TÜBİTAK Etkinliği, Bilim İçin Fırsat

Erzurum'da gerçekleştirilen Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, gençlere bilimin önemini anlatırken, 1000 katılımcı yıldızları gözlemledi.
Türkiye, Uzay Hedefine Yaklaşıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, 2026'da tamamlanacak milli uzay aracının ardından 2027'de Türkiye'nin Ay'a bayrağını taşıyacağını açıkladı. Ayrıca, gençlere uzay eğitimi verilmeye devam ediyor.

