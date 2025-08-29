Futbolcunun Transferi İçin Anlaşma Yapıldı

KULÜPLER ARASINDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Açıklamalara göre, Portekiz’in köklü takımı Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Fenerbahçe ile mutabakata vardı. Kulübün duyurusunda, Fenerbahçe ile olan anlaşmanın 22,5 milyon avro karşılığında gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca, performansa bağlı ek ödemelerle bu toplam bedelin 25 milyon avroya ulaşabileceği ifade edildi.

Açıklamada, futbolcunun daha önceki kulübü Galatasaray’ın öncelik hakkı bulunduğu vurgulandı. Bu nedenle, transferin tüm detaylarının sarı-kırmızılı takıma iletildiği ifade edildi. Galatasaray’ın Kerem Aktürkoğlu’nu önalım hakkıyla ilgili ayrıntıların ise henüz netleşmediği bildirildi.