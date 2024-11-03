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Spor

Futbolda Adalet Eksikliği Üzerine Açıklama

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MAÇ SONUNDA ŞENOL GÜNEŞ’İN AÇIKLAMALARI

Süper Lig’de Fenerbahçe’ye 3-2 kaybeden Trabzonspor’da teknik direktör Şenol Güneş, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu. Güneş, “Kazanmak için çıktık. İyi başladık. Rakibi çıkartmadık. Çoğunlukla bunu iyi yaptık. Birkaç pozisyonda hatalar yaptık, zaten golü de öyle buldular” dedi.

HATALAR VE PENALTILAR ÜZERİNE DEĞİNME

Güneş, çıkışta basit top kaybı yaptıklarını vurgulayarak, “Kademede fazla sayıdaydık ama doğru pozisyon alamadık. İki tane penaltıdan attık ama normal oyunda atmamız gerekenleri penaltıdan attık” şeklinde konuştu.

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