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Futbolda Canlı Yayın Olacak

FUTBOLDA CANLI YAYIN SEVİNCİ

Futbolda Nesine 3. Lig play-off 3. turu çerçevesinde Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü ile Ayvalıkgücü Belediye Spor kulübü arasında gerçekleşecek mücadeleler, Yaay platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Türk Telekom’un sosyal medya platformu Yaay, Trendyol Süper Lig’in teknoloji sponsoru olarak spor alanındaki içeriklerini zenginleştiriyor. Bu çerçevede, Nesine 3. Lig ve 2. Lig’in play-off karşılaşmalarından belirli maçlar, Yaay üzerinden canlı olarak sunulmaya devam ediyor.

İLK MAÇ YARIN KİLİTLENECEK

Nesine 3. Lig play-off 3. turunda gerçekleştirilecek Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü ve Ayvalıkgücü Belediyespor arasındaki ilk müsabaka, Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde Bolluca Stadı’nda yarın saat 16.00’da başlayacak. Rövanş karşılaşması ise Ayvalıkgücü Belediyespor’un sahasında 19 Mayıs Pazartesi günü yine aynı saatte yapılacak. Futbolseverler bu heyecan dolu müsabakaları, Yaay platformu üzerinden takip edebilecek.

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