Futbolda Hem Penaltı Hem Kırmızı Kart Verilir Mi?

FUTBOLDA PENALTI VE KIRMIZI KART UYGULAMALARI

Futbol oyun kurallarında, suçun ciddiyeti ve duruma göre hem penaltı hem de kırmızı kart verilebiliyor. Bu genellikle, gol pozisyonunu engelleyen ciddi bir suç ile ortaya çıkıyor. Ancak, bu tür bir durumun var olup olmadığını belirlemek hakemin takdirine bağlı kalıyor.

BARİZ GOL ŞANSINI ENGELLEME DURUMU

Bariz gol şansını engelleyen her türlü elle oynama, ceza alanı içi veya dışı fark etmeksizin kırmızı kartla cezalandırılacak. Bu düzenleme, oyuncuların haksız yere avantaj sağlamalarını önlemek amacıyla yapılmıştır.

CEZA ALANI DIŞINDAKİ FAULLER

Ceza alanı dışında, bariz gol şansını önlemeye yönelik yapılan faullerin disiplin cezası kırmızı kart olarak uygulanacak. Bu kural, oyuncuların oyunun doğal akışını etkilemesini engellemek için önemlidir.

CEZA ALANI İÇİNDEKİ FAULLER

Ceza alanı içinde bariz gol şansını engelleyen fauller, eğer oyuncu topa müdahale etme niyetindeyse, penaltı ve sarı kart ile sonuçlanacak. Bu düzenleme, savunma oyuncularının dikkatini artırmayı hedefliyor.