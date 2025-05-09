Futbolda Play-Off Maçları Sonuçlandı

SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Futbolda Nesine 3. Lig play-off ikinci tur rövanş maçları gerçekleştirildi. Oynanan bu rövanş karşılaşmaları sonucunda Muşspor, AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor ve Küçükçekmece Sinopspor, bir üst tura yükseldi.

MAÇ SONUÇLARI

Bugün oynanan maçların sonuçları ise şu şekilde oldu: AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, Kırıkkale FK’yı 2-0 mağlup etti. Muşspor, Belediye Kütahyaspor karşısında 4-1’lik bir galibiyet elde etti. Sillivrispor ile Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor 0-0 berabere kaldı ve Fosfatspor, penaltılarda 5-4 üstünlük sağladı. 52 Orduspor FK, Küçükçekmece Sinopspor’a 2-0 yenildi ancak Sinopspor, penaltılarda 4-2’lik sonuçla bir üst tura geçti.