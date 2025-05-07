Futbolda Play-Off Maçları Yarın Yapılacak

FUTBOLDA PLAY-OFF MÜSABAKALARI YARIN BAŞLIYOR

Futbolda gerçekleşecek olan Nesine 2. Lig play-off 1. tur karşılaşmaları yarın başlayacak. Beyaz ve Kırmızı Grup’ta yer alan takımlar, eleme usulüne göre tek maç üzerinden birbirleriyle mücadele edecek. Kazanan ekipler, bir üst tura yükselecek.

MAÇ PROGRAMI AÇIKLANDI

Müsabakaların programı aşağıdaki şekilde:

Yarın:

Beyaz Grup

16.00 GMG Kastamonuspor-Beykoz Anadoluspor (Gazi)

16.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Altınordu (Ali Hoşfikirer)

Kırmızı Grup

16.00 Motolux 68 Aksarayspor-Karacabey Belediyespor (Dağılgan)

20.00 Menemen FK-Artı Değer Vanspor FK (Menemen İlçe)