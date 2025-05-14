Futbolda Play-Off Müsabakaları Yarına Sıkı

FUTBOLDA PLAY-OFF MAÇLARI YARIN YAPILACAK

Futbolseverler için heyecan dolu anlar yarın başlayacak. Trendyol 1. Lig play-off birinci tur müsabakaları tek maç usulü ile gerçekleşiyor. Bu müsabakalarda rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar, play-off yarı finaline adını yazdıracak.

MAÇ PROGRAMI BELİRLENDİ

Karşılaşmaların programı ise şu şekilde olacak: İlk olarak saat 16.00’da Teksüt Bandırmaspor ile Erzurumspor FK, Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Ardından saat 20.00’de Uğur Okulları İstanbulspor ve Geosis Boluspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda mücadele edecek.