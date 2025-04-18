Futbolda Yazılı Cezalar Alanında Farklılık

Türkiye’de futbol disiplin cezalarının uygulanışı, lig ve kupa maçları arasında farklılık gösterebiliyor. Sarı kart cezaları, yalnızca lig maçlarında geçerli olurken, kırmızı kart cezaları her iki organizasyonda da geçerli oluyor. Süper Lig’de alınan kart cezasının Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarına etkisi de açık bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Sarı kart cezasının kupada geçerli olup olmadığı merak ediliyor.

SARI KART CEZALARI VE KUPA MAÇLARI

Süper Lig’de uygulanan kurallara göre, 4 sarı karta ulaşan futbolcular 1 maç ceza alıyor. Ancak, Süper Lig’deki sarı kart cezaları sadece lig maçları için geçerli. Bu durumda, ligde sarı kart cezası alan bir futbolcu, kupa maçlarında mücadele edebilme imkanı buluyor. Böylece sarı kart cezası bulunan futbolcular, Türkiye Kupası’nda takımlarına destek olma hakkını elde ediyor.

KIRMIZI KART CEZALARI VE UYGULAMALARI

Diğer yandan, ligde kırmızı kart gören bir futbolcu, cezasını hem lig hem de kupa maçlarında çekiyor. Kırmızı kart cezaları, futbolun genel düzenlemeleri kapsamında geniş bir uygulama alanına sahip ve disiplin uygulamaları futbol dünyasında önemli bir yer tutuyor. Bu nedenle kırmızı kart sahibi futbolcular, her iki organizasyonda da cezalarını çekmek zorunda kalıyor.