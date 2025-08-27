Futbolseverler, Benfica-Fenerbahçe Maçının Saati Nedir?

FUTBOL TUTKUNLARI NEFESLERİNİ TUTTU

Futbolseverler, “Benfica-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorularının cevaplarını merak ediyor. Şampiyonlar Ligi’ne katılma mücadelesinde oynanacak bu önemli karşılaşma için heyecan dorukta. Benfica ve Fenerbahçe arasındaki mücadelenin canlı yayın detayları ve saat bilgileri araştırılıyor.

MAÇIN KONTROLÜ FENERBAHÇE’DE

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bugun Portekiz’in Benfica takımıyla karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Benfica deplasmanında Şampiyonlar Ligi biletini almak için mücadele edecek. TRT 1 üzerinden canlı yayınlanacak bu önemli karşılaşma saat 22.00’de başlayacak. Fenerbahçe, Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunun elemelerinde 42. maçına çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce 41 karşılaşma oynayan ekip, bu maçlarda 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. Fenerbahçe, bu süreçte 62 gol atarken, kalesinde ise 50 gol gördü.

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN DETAYLAR

TRT 1’i canlı yayınla izlemek için resmi internet sitesinden veya aşağıda belirtilen frekans bilgileri ile televizyonunuzdan erişebilirsiniz. TÜRKSAT 4A Frekans: 11794, Polarizasyon: V(Dikey), Sembol Oranı: 30000, FEC: 3/4. TRT 1 canlı yayın linkiyle dizi, film ve programlarınızı izlerken keyifli anlar yaşayabilirsiniz.