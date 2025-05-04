Futbolseverler Maçı Canlı İzliyor

FUTBOL TUTKUNLARI MAÇI CANLI TAKİP EDİYOR

Derbiyi anbean takip etmek isteyen futbol tutkunları, “Fenerbahçe Beşiktaş maçı canlı anlatım” sayfalarına yöneliyor. Böylece maçın önemli anları, goller, kartlar ve pozisyonlar canlı olarak saniye saniye aktarılıyor. Dev derbiden güncel gelişmeler ve ilk 11 kadrolar da merak ediliyor.

MÜCADELE BAŞLADI

Mücadelede her iki takım da ilk dakikalarda karşılıklı top kayıpları yapıyor. 2. dakikada sol taç çizgisinde Mustafa’nın müdahalesi ile Osayi yerde kaldı. Hakem faul kararını veriyor. 1. dakikada ise ilk düdük çaldı ve karşılaşma başladı.

İLK 11 KADROLAR

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Çağlar, Skriniar, Mert Müldür, Fred, İsmail, Szymanski, Oğuz, Talisca, En Nesyri

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Emrecan Terzi, Hadziahmetovic, Gedson, Chamberlain, Rashica, Mustafa Hekimoğlu, Rafa Silva