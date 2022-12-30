Futbolun efsanesi Pele hayatını kaybetti

Futbolun efsanesi Pele, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. Pele’nin cenaze töreni 3 Ocak’ta düzenlenecek.
Santos Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, Pele’nin cenaze töreni Sao Paulo eyaletine 80 kilometre uzaklıktaki Santos kentindeki Urbano Caldeira Stadyumu’nda yapılacak.
Törenin detaylarına ilişkin Brezilya basınında çıkan haberlerde, stadyumdaki törenin ardından Pele’nin cenazesinin kortej eşliğinde halkın katılımıyla gerçekleştirileceği belirtildi.
Öte yandan Pele’nin cenazesinin Kanal 6 bölgesinde yaşayan 100 yaşındaki annesi Celeste Arantes’in evine de götürüleceği bilgisi paylaşıldı.
Pele, Santos’taki Memorial Necropolis Ecumenica Mezarlığında aile bireylerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanacak.