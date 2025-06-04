Futsal Turnuvası’nda Dereceye Girenler Açıklandı

FUTSAL TURNUVASININ KAZANANLARI BELLİ OLDU

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın organizasyonuyla hem erkekler hem de kadınlar kategorisinde ‘Öğrenciler Arası Futsal Turnuvası’ başarıyla gerçekleştirildi. Turnuva, Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı ve turnuvada kazanan takımlar belli oldu.

ERKEKLER VE KADINLAR KATEGORİSİNDEKİ BAŞARILAR

Müsabakalar sonucunda Erkekler Kategorisinde birinciliği Mısır Takımı elde etti. İkinci sırayı Victoria Takımı alırken, üçüncülük Loser Legends Takımı’nın oldu. Kadınlar Kategorisinde ise Şemdinli City Takımı birinci olarak turnuvayı tamamladı. İkinci olan Muallimeler Takımı, üçüncü sıradaki Edepliler Takımı ile birlikte ödüllendirilerek başarıları taçlandırıldı.

ÖDÜLLERİ VE TEŞEKKÜRLER

Birinci olan takımlara ödül ve madalyalarını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay sunarken, ikinci olan takımlara Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Orhan Yılmaz ödüllerini takdim etti. Erkekler Kategorisinde üçüncülük ödülünü Loser Legends Takımı’na Dr. Öğretim Üyesi Murat Şen, Kadınlar Kategorisinde üçüncülük ödülünü ise Edepliler Takımı’na Doç. Dr. Cuma Ece verdi.

SPORUN ÖNEMİ VURGULANDI

Turnuvanın ardından değerlendirmelerde bulunan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, “Öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını sporla değerlendirmeleri hem fiziksel sağlıkları hem de sosyal gelişimleri açısından oldukça kıymetli. Turnuvaya katılan tüm öğrencilerimizi kutluyor, organizasyonu düzenleyen Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ekibimize ve akademisyenlerimize teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.