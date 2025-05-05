Fuze, Dijital Varlık Yatırımı Aldı

FUZE YATIRIM TURUNU DUYURDU

Orta Doğu ve Türkiye’de dijital varlık altyapısı çalışmaları yürüten Fuze, Seri A yatırım turunda toplam 12,2 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldığını açıkladı. Bu yatırım turuna Galaxy ve küresel teknoloji grubu e&’in girişim sermayesi kolu e& Capital liderlik etti. Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da (MENA) düzenlenmiş dijital varlık altyapısı sunan Fuze’un kurucu kadrosunda, daha önce Checkout.com ve Visa gibi şirketlerde görev alan Mo Ali Yusuf, Simpl ve Clear ile fintech alanında deneyimi bulunan Arpit Mehta ve Goldman Sachs ile Microsoft’ta çalışmış Srijan Shetty yer alıyor. Ayrıca şirket, daha önce Abu Dabi Kalkınma Holdingi’nin desteklediği Further Ventures’tan da yatırım aldı.

DİJİTAL VARLIKLAR ALTYAPISI SUNUYOR

2023 yılında faaliyetlerine başlayan Fuze, MENA ve Türkiye genelindeki finans kuruluşlarına ve işletmelere regüle dijital varlıklar sunmalarını sağlayan ‘Hizmet olarak Dijital Varlıklar’ altyapısı ile büyük ölçekli alım satım platformu üzerinde çalışıyor. Şirket, aynı zamanda uçtan uca stabil kripto varlık altyapısı paketi sunmakta ve FuzePay aracılığıyla ödeme alanında da büyümesini sürdürmektedir. Piyasaya girişi gerçekleştirdiğinden bu yana, hedef pazarlardaki düzenleyicilerle yakın işbirliği yaparak önde gelen finans kuruluşlarıyla ortaklıklar kurduğu bilgisi veriliyor. Geliştirdiği çözümler sayesinde 2024’te toplam 2 milyar doların üzerinde dijital varlık hacmine aracılık etmeyi hedefleyen Fuze, Seri A yatırımıyla büyümeyi hızlandırmayı, ürün inovasyonunu artırmayı ve regülasyon uyumluluğunu güçlendirmeyi planlıyor.

SPK’NIN FAALİYET LİSTESİNDE YER ALIYOR

Fuze, Türkiye’deki büyüme merkezlerinden biri olarak tanımlanmakta ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Türkiye’deki kripto varlık düzenlemelerine uyum sürecini yürüten platformları sıralayan Faaliyette Bulunanlar Listesi’nde Fuze Teknoloji A.Ş. ticari unvanı ve Fuze TR işletme adıyla yer almakta.

TALİPTE BÜYÜYEN TALEP

Yatırım turuyla ilgili değerlendirme yapan Fuze CEO’su ve Kurucu Ortağı Mo Ali Yusuf, “Galaxy’nin dijital varlık yetenekleri ve e&’in iş ağı; bankaların, fintek şirketlerinin ve geleneksel işletmelerin dijital varlık entegrasyonunu hızlandırmasını destekleyecek” diyerek, önümüzdeki bir yıl içinde her finans kuruluşunun dijital varlık çözümlerine yöneleceğini öngördüğünü belirtti. Ayrıca, “Talepte büyük bir artış görüyoruz. Seri A yatırımımızın bölgesel dijital varlık benimsemesine ivme kazandıracağına inanıyoruz” dedi. Fuze Türkiye Ülke Müdürü Ayşegül Şensoy da, “Yeni yatırımımızla birlikte, Türkiye’deki stratejik ana pazarlarımızda hızlı bir büyüme hedefliyoruz,” ifadelerini kullandı.

GALAXY VE E& İLE İŞBİRLİĞİ

Dijital varlıklar ve veri merkezi altyapısında global bir lider olan Galaxy’nin Fuze ile ortaklık kurmasından duyduğu heyecanı dile getiren Galaxy Europe CEO’su Leon Marshall, “Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) dijital varlık düzenlemeleri geliştirme isteği ve Fuze’un altyapı geliştirme hızıyla BAE, önemli bir inovasyon merkezi olmaya çok yakın,” diye konuştu. Ayrıca e& Grup Strateji Başkanı Harrison Lung, “Fuze’a yaptığımız yatırım, geleceğe hazır regüle bir dijital varlık ekosisteminin örneklerini belirlemek için heyecan verici bir fırsat sunuyor” dedi.

FURTHER VENTURES’DAN DESTEK

Fuze’un ilk yatırımcılarından Further Ventures’ın Yönetici Ortağı Mohamed Hamdy, “Bu yatırım turu, Fuze için önemli bir dönüm noktasıdır. Galaxy, e& Capital ve diğer küresel yatırımcılarla birlikte olmaktan gurur duyuyoruz. Fuze’un dijital varlık entegrasyonu konusunda küresel bir oyuncu olacağına inanıyoruz,” şeklinde değerlendirdi.