Fuzul ile Hayat Değişir, Güvenilir Finans

YENİ REKLAM FİLMİ İLE FUZUL’ÜN HİKAYESİ

Fuzul, geçtiğimiz aylarda büyük beğeni toplayan “Yeni Bir Finans” mottolu yapay zekâ destekli reklam filminin devamı niteliğindeki yeni çalışmasında, tasarruf finansman modelinin arkasındaki insan hikayelerini ve ilham verici değişimleri gözler önüne seriyor. Yönetmenliğini sektörün deneyimli ismi Serdar Erener’in üstlendiği ve Alametholistic tarafından hazırlanan bu reklam filmi, görüntü yönetmeni Veli Kuzlu’nun katkılarıyla hayat buluyor. Filmde, çeşitli meslek gruplarından bireylerin sadece 5 ayda Fuzul ile ev, araç ve iş yeri sahibi olma süreçleri, Murat Yıldırım’ın günlük yaşamda karşılaştığı içten diyaloglar eşliğinde aktarılıyor. Uçakta bir pilot, restoranda bir şef ve bankada bir şube müdürüyle olan buluşmaları; bu kişilerin hayallerine ulaşma yolculuklarını gerçekçi bir dille anlatıyor.

FUZUL’UN SÜREKLİ DESTEKÇİSİ OLDUĞU GİBİ

Fuzul Pazarlama ve Marka İletişim Müdürü Banu Kaşlı Derlen, projeye ilişkin şu değerlendirmeleri yapıyor: “Fuzul Ev olarak 33 yıldır Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlarımızın hayallerine ulaşmasında güvenilir bir köprü oluyoruz. ‘Fuzul ile Değişen Hayatlar’ filmimizle, tasarruf finansman modelimizin sadece bir finansal sistem olmadığını, hayatlara dokunan, somut ve hızlı çözümler sunduğunu vurgulamak istedik. Sektörde birçok ilke imza atmış bir marka olarak, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutuyoruz. İnsanların hayatlarına yalnızca ekonomik değil, duygusal katkılarda bulunan bir kurum olarak hareket ediyoruz. Fuzul, faydayı önceleyen bir yaklaşım ile insanı merkezde tutarak çözümler geliştirdi. 33 yıl süren bu güçlü hikâyemiz, toplumun güveni ve desteğiyle gelecekte de aynı kararlılıkla devam edecek. Biz, sadece ev ve araç sahibi yapan bir finansman kurumu değiliz; insanların umutlarına ortak olan, onların hayatlarına değer katan bir yol arkadaşımız.”

REKLAM YAPIMI VE EKİBİ

Reklamın başlığı “Fuzul ile Değişen Hayatlar” olarak belirlenmiş. Reklamvereni Fuzul olan bu çalışmanın Genel Müdürü Sait Aytaç, Marka Müdürü Banu Kaşlı Derlen’dir. Reklamveren temsilcileri arasında Kübra Akbal Kuru, Cansu Kekeç Saatçıoğlu, Merve Ay, Sueda Aydoğdu, Emir Adıgüzel, Mert Macit, Doğanay Akyel ve Osman Can Polat yer alıyor. Yönetici kreatif direktörler Zeynep Oray ve Ozan Özüm Özbey, kreatif direktör Necati Kaya ve kreatif ekip lideri Çarman Çifter görev alıyor. Dijital içerik lideri Aykut Akıncı ve müşteri ilişkileri Duygu Yılmaz, Ayça Zeynep Yüksel bulunuyor. Yapım şirketi Ter Film, yönetmen Serdar Erener ve görüntü yönetmeni Veli Kuzlu tarafından destekleniyor.