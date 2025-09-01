G.A., Dini Nikahlı Eşinden Şiddet Gördü

DİNİ NİKAHLI EŞİNDEN HAMİLE KALAN G.A.’NIN İDDİALARI

Ankara’da, dini nikahlı eşinden hamile kalan G.A., eşinin çocuğu istemediğini ve hamileyken kendisini kaçırıp şiddet uygulattığını öne sürdü. G.A., 2022 yılında düğün organizasyonunda S.K. ile tanıştığını, ardından sevgili olduklarını ve sonrasında dini nikahla evlendiklerini bildirdi. Hamile kalan G.A., S.K.’nin çocuk istemediğini belirtti. Bu durum nedeniyle ilişkilerinde sorunlar yaşandığını söyleyen G.A., kaçırılarak şiddete uğradığını ve çocuğunun düşürülmeye çalışıldığını ifade etti. Şu an 1 yaşında bir çocuğu bulunan G.A., S.K.’ye cinayete teşebbüs ve babalık davası açtı.

ŞİDDET VE TEHDİTLER

G.A., S.K.’nin çocuk istememesi sonrası aralarının bozulduğunu ifade ederek, “Daha sonra ben S.K. tarafından bir yere çağrıldım. Zor bir durumda olduğunu benim ona yardım edebileceğimi söylediği için söylediği yere gittim. Fakat söylediği yere gittiğimde hiç tanımadığım yüzleri siyah bir maskeyle kapatmış 3 şahıs tarafından beyaz bir araçla bilmediğim bir yere götürüldüm. Bu süre zarfında sadece arkada benim kafamı öne doğru eğmiş olan şahsın spor ayakkabısını gördüm. Götürüldüğüm yerde küfür içerikli tehditler aldım, karnıma defalarca tekme yedim. Bu süreçte hedef ben değil, karnımdaki bebeğimi öldürmek istemeleriydi” diye konuştu.

S.K. VE AİLESİNE SUÇLAMALAR

G.A., olay sonrası S.K.’yı aradığını ve neler olduğunu anlattığını belirterek, “O süreçte S.K. ile beraberliğimiz olduğu için çocuğumun da babası olduğu için ben onun söylediği her şeye inandım” iddiasında bulundu. G.A., S.K. ve ailesinin kendisi ile bebeğine yönelik tehditlerini tekrar vurgulayarak, “Bana ve bebeğime bir şey olursa sorumlusu S.K. ve ailesidir” dedi. Ayrıca, G.A. S.K.’ye hukuk yolu ile cinayete teşebbüs ve babalık davası açtığını, süreçlerin devam ettiğini belirtti.

G.A., “Ben intihara teşebbüs etmek istedim çünkü S.K. daha önceki evliliğimden olan kızımı kötü yerlere teşvik etmekle beni tehdit ettiği için kendimi topladım daha çok güçlendim” açıklamasında bulundu. G.A. konuşmasını, yaşadığı sıkıntılar nedeniyle kendisine bir şey olursa sorumlunun S.K. olduğunu tekrar söyleyerek tamamladı.