G.A. Minibüs Şoförünü Bıçakla Tehdit Etti

TRAFFİKTE YARATILAN GÜVENLİK TEHDİDİ

ANKARA’da meydana gelen olayda otomobil sürücüsü G.A., ‘yol verme’ yüzünden minibüs şoförü ile tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından sürücü, aracından döner bıçağını çıkararak minibüs şoförünü tehdit etti. Bu durum, minibüste bulunan yolcular arasında paniğe yol açtı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İlk tartışmanın ardından G.A., aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Ancak polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyerek onu yakalamayı başardı. G.A., suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda G.A.’nın daha önce çok sayıda suç kaydının olduğu belirlendi. Aynı zamanda, kendisine trafiği tehlikeye sokma suçundan idari para cezası uygulandı.

YARGILANMA SÜRECİ

G.A.’nın emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Bu olay, trafikteki güvenliğe yönelik ciddi endişeleri tekrar gündeme getirdi.