G.a., Minibüs Şoförünü Tehdit Etti

TRAFFİKTE YAŞANAN TARTIŞMA

ANKARA’da G.A. isimli otomobil sürücüsü, ‘yol verme’ nedeniyle minibüs şoförüyle trafikte gergin bir tartışma yaşadı. Olay, Sincan ilçesinde meydana geldi. Sincan-Ulus hattında hizmet veren minibüs şoförü ile otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma, kısa sürede ciddi bir boyuta ulaştı.

TEHDİT VE PANİK

Tartışmanın ardından G.A., aracından aldığı döner bıçağı minibüs şoförüne doğru çekerek tehditlerde bulundu ve hakaretler savurdu. Bu sırada minibüste bulunan yolcular, durumu panik içinde izledi. G.A., yaşananların ardından aracıyla bölgeden uzaklaştı. Ancak, polis ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçerek şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis ekipleri, G.A. isimli sürücüyü suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceki çok sayıda suç kaydının olduğu belirlendi. Ayrıca, G.A.’ya, trafiği tehlikeye sokmak gerekçesiyle idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandığında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.