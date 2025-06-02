G.A., Tehdit Etti, Gözaltına Alındı

TRAFFİKTE TEHDİT OLAYI

Ankara’da G.A. isimli bir otomobil sürücüsü, yol verme meselesi yüzünden minibüs şoförüyle tartıştı. Tartışmanın ardından, sürücü araçtan döner bıçağını alarak minibüs şoförüne yönelip tehditlerde bulundu. Bu durum sırasında minibüste bulunan yolcular büyük bir panik yaşamıştı.

POLİS MÜDAHALESİ

Tartışmanın ardından G.A., aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Ancak, bölgedeki polis ekipleri şüphelinin kimliğini tespit etti. G.A., suç aleti olan döner bıçağı ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalar sonucu, G.A.’nın pek çok suç kaydının olduğu belirlendi. Ayrıca, şüpheliye trafiği tehlikeye sokmaktan idari para cezası uygulandı.

ADLİ İŞLEMLER

G.A.’nın emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olay, trafikte yaşanan şiddet ve tehditlerin ciddiyetini bir kez daha ortaya koymuş oldu.