G.B. Hakkında İddialar Basında Yer Aldı

ZİRAAT BANKASI’NDA DOLANDIRICILIK İDDİALARI

Son günlerde Ziraat Bankası’nda görevli G.B.’ye dair öne çıkan iddialar medyada yer aldı. G.B.’nin milyonlarca lirayı dolandırdığı belirtiliyor. G.B.’nin banka içinde özel kalem müdürlüğü yaptığı, yüksek getirili fon vaadiyle üst düzey banka yöneticilerinin adını kullanarak birçok kişiden para topladığı öne sürülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nden Cevdet Akay, bu durumu ‘ikinci Seçil Erzan vakası’ olarak nitelendiriyor. Odatv’nin verdiği bilgilere göre, G.B.’nin bankacılık işlemleri yapma yetkisinin olmadığı ortaya çıktı.

DOLANDIRILAN KİŞİLERİN ORTAYA ÇIKAN BAĞLANTILARI

Ayrıca, dolandırılan kişilerin çoğunun G.B.’nin kendi çevresinde yer aldığı öğrenildi. G.B.’nin görev tanımının yalnızca telefonlara bakmak ve yönlendirme yapmakla sınırlı olduğu belirtiliyor. Bu pozisyonu gereği en basit para yatırma veya çekme işlemini bile yapmasının mümkün olmadığı ifade ediliyor. İddialara göre dolandırıldığını söyleyen mağdurların bir kısmı, bankanın personeli. Diğer mağdurlar ise G.B.’nin akrabaları. Bu durum, mağdurların G.B.’yi tanıdığı için banka ile müşteri ilişkisi kurmalarının söz konusu olmadığını gösteriyor.

SORUŞTURMA VE BANKA YÖNETİMİNİN TUTUMU

İddiaların üzerine gitmek yerine olayın üzerinin kapatılmaya çalışıldığına dair yorumlar ise doğru değil. Dolandırıcılık olayının, banka tarafından iç denetim ile tespit edildiği ve banka yönetiminin durumu öğrendiğinde G.B.’nin banka ile ilişiğinin kesildiği ifade ediliyor. Konuyla ilgili olarak, soruşturma raporları da dahil olmak üzere tüm bilgilerin adli makamlara iletildiği belirtiliyor.