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G. B., S. P. 1-0 Yendi

GENÇLERBİRLİĞİ’NDEN ÖNEMLİ GALİBİYET

1. Lig’de Gençlerbirliği, kendi sahasında Sakaryaspor’u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Bu sonuçla birlikte Başkent ekibi, ligin son haftası öncesi ikinci sıraya yükseldi. Gençlerbirliği, bu galibiyetle birlikte Fatih Karagümrük’ün de kaybetmesiyle ligde ikinci sıraya yerleşti. Böylece Gençlerbirliği’nin puanı 65’e ulaştı. Öte yandan Sakaryaspor, 48 puanda kaldı.

GELECEK HAFTA MAÇI VE SÜPER LİG HEDEFİ

Başkent ekibi, gelecek hafta Malatyaspor’u kazanması durumunda Süper Lig’e yükselen ikinci takım olacak. Gençlerbirliği, 65 puanla ligin ikinci sırasında bulunuyor. Bir sonraki haftada Gençlerbirliği, ligin son sırasında yer alan Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Yeni Malatyaspor’un ligde şu an puanı bulunmuyor ve cezalar nedeniyle -21 puanda olduğu için ligden düşmesi daha önce kesinleşmişti. Sakaryaspor ise gelecek hafta kendi sahasında Erokspor’u ağırlayacak.

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