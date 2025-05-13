G.G. Gözaltına Alındı, Kenevir Yetiştiriyordu

SAMSUN’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Samsun’un İlkadım ilçesinde iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştiren G.G. (53) gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı’nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.G.’nin evinde uyuşturucu malzeme bulunduğu bilgisini aldı ve inceleme başlattı.

OPERASYON NETİCELERİ

Operasyon, dün şüphelinin adresinde gerçekleştirildi. Ekipler, yapılan aramalarda toplamda 127 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 145 gram kubar esrar ve 1 iklimlendirme sistemi ele geçirdi. G.G. ise gözaltına alınarak, işlemler için ilgili birimlere teslim edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma süreci devam ediyor. Elde edilen bulguların incelenmesi ve gerekli yasal işlemlerin yapılması bekleniyor.