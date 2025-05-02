G.G., Polisin Üzerine Araç Sürdü. EGM, Suç Duyurusunda Bulundu

CHP’Lİ MİLLETVEKİLLERİNİ TAŞIYAN OTOBÜSLE POLİSE SALDIRI

G.G. adlı sürücü, CHP’li milletvekillerini taşıyan otobüsü kullanarak “dur” çağrısına uymazken, polis memurlarının üzerine sürerek tehlikeli bir durum oluşturdu. Bu nedenle G.G.’ye yurtdışı yasağı ile ev hapsi verildi.

EMNİYET’TEN HUKUKİ ADIMLAR

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), G.G. hakkında birçok suçlamayla suç duyurusunda bulundu. EGM’nin yaptığı açıklamada, 23 Nisan Çarşamba günü, Ankara Valiliği tarafından alınan eylem yasağına rağmen, G.G.’nin partinin ses ve yayın otobüsünü “girişinin ve bulunmasının yasak olduğu” Ankara Adliyesi bölgesine girmeye çalıştığı bildirildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Sürücü, görevli polis memurumuzun ‘dur’ ihtarına uymayıp aracı, bir silah gibi kullanarak hiç yavaşlama göstermeden memurumuzun üzerine sürmüştür. Polisimiz son anda kaçarak ezilmekten kurtulmuştur. Emniyet Genel Müdürlüğü, G.G. hakkında ‘kasten öldürme’, ‘kasten yaralama’ ve ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçlarından dava açılması için suç duyurusunda bulundu.”

BAKAN YERLİKAYA’NDAN TEPKİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili bir tepki de gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil, devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir” dedi. Yerlikaya, “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır. Gece gündüz demeden, milletimizin huzur ve güvenliği için görev başında olan polislerimize yönelik, fiziksel ya da sözlü her türlü saldırının karşısındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Polisimiz, milletimizin hizmetindedir, onun emrindedir ve her zaman yanındadır” ifadelerini kullandı.