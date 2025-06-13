G. Kulesi’nde L. Sane Şov Yaptı

GALATASARAY’DAN UNUTULMAZ TRANSFER ŞOVU

Süper Lig’in önde gelen takımlarından biri olan Galatasaray, yeni transferiyle Galata Kulesi’nde etkileyici bir etkinlik gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, Galata Kulesi’ne yeni oyuncusu Leroy Sane’nin görsellerini yansıttı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VURGUSU

Galatasaray’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan yayında, Leroy Sane’nin 5 yıldızlı kariyeri ve Şampiyonlar Ligi başarısına dikkat çekildi. Görüntülerin ekranda belirdiği anda, bu özel anlara Şampiyonlar Ligi müziği eşlik etti.