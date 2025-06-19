G.O.R.A. Filmi, Ekranda İzleyiciyle Buluşuyor

GORA FİLMİ TELEVİZYONDA YAYINLANIYOR

Görücüye çıkmasından sonra izleyenleri ekranlara kitleyen GORA filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. İzleyicilerin merak ettiği GORA konusu, oyuncuları ve özeti gibi konular detaylı bir şekilde inceleniyor.

ARİF’İN MACERASI

İstanbul’da halı satıcısı olan Arif, U.F.O’lar ile ilgili uydurduğu halıları ve sahte fotoğrafları satarak yaşamını sürdürüyor. Ancak bir gün, uzaylılar tarafından kaçırılıp G.O.R.A. adlı gezegene götürülüyor. Bu kaçırma, G.O.R.A. gezegeninin güvenlik şefi Logar Trihis’in, atalarının dünyada gördüğü kötü muameleden kaynaklanan kin beslemesi nedeniyle gerçekleştiriliyor. Uzay gemisinde Arif, Garaval’ın ona içindeki gücü hissettiğini ve onu aramasını söylediği bir hologram görüntüsüyle karşılaşıyor.

GEZEGENDEKİ PLANLAR

Arif, G.O.R.A’ya inince kaçmak için birçok fırsat arıyor ama her seferinde başarısızlıkla karşılaşıyor. Mahkûmlar Faruk (Rasim Öztekin) ve Robot-216 (Ozan Güven) ile dostluk kuruyor. Robot-216, Prenses Ceku’nun (Özge Özberk) en yakın sırdaşıdır. Logar, Prenses Ceku’ya aşık olmaması rağmen onunla evlenerek gezegenin yönetimini ele geçirmeyi planlıyor. Bunun için G.O.R.A’ya bir ateş topu gönderiyor ve G.O.R.A.’yı kurtarma şartıyla ödül olarak Prenses ile evlenmek istiyor.

ARİF’İN KURTARIŞI VE ASTAR KURDUMU

Kral Amir Tocha (Cezmi Baskın), alternatif çözüm olarak kutsal taşları kullanmak istiyor ancak kılavuzun kaybolması sonucu bu evliliği kabul etmek zorunda kalıyor. Logar, ateş topunu yok edecek silahını ateşleyemeyince, Arif imdada yetişiyor. İzlediği bir filmdeki sahneye benzer bir kutsal taş ritüelini gerçekleştiriyor ve Ceku’yu öpmesi gerektiğini belirterek ateş topunu yok ediyor. Bu olayla gezegeni kurtarıyor.

PALANGA’NIN TUTKUSAL SÜRECİ

Logar, Ceku’nun onunla evlenmesini kabul ettirmek için krala şantaj yapıyor. Bu sırada Ceku, annesinden asıl babasının bir dünyalı olduğunu öğreniyor. Arif, Faruk ve Robot-216 birlikte Ceku’yu kurtarmak için yola çıkıyor ancak Logar’ın adamları araya girip Ceku’yu yeniden ele geçiriyor. Arif, Ceku’nun babasının eski bir tanıdığı olan Garavel ile tanışıyor ve onun yardımını alarak güç kazanıyor. Kaleyi işgal edip Logar’ı alt ederek kötü planlarını ortaya çıkarıyor.

Arif ve Ceku, birbirlerine aşık olarak Dünya’ya dönerler ve bir çift olarak huzurlu bir hayat sürmeyi planlıyorken, film bir otoyolda mutlu bir şekilde ilerlerken sona eriyor. GORA filminde Cem Yılmaz – Arif Işık, Rasim Öztekin – Bob Marley Faruk Özkan, Uğur – Garavel, Özge Özberk – Ceku Lamtina gibi birçok ünlü isim yer alıyor. Film, Türkiye’de 12 Kasım 2004 tarihinde gösterime girdi ve çekimleri 2002 yılında Antalya’da gerçekleştirildi.