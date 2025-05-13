Gérard Depardieu Suçlu Bulundu, Hapis Cezası Aldı

SUÇLULUK KARARI

Ünlü Fransız aktör Gerard Depardieu, cinsel saldırı suçlamalarıyla ilgili davada suçlu bulundu. Mahkeme, 76 yaşındaki aktör için 18 ay ertelenmiş hapis cezası kararı verdi. Depardieu, 2021 yılında bir film setinde iki kadına elle taciz etmekle suçlanıyordu.

Depardieu, suçlamaları kesin bir dille reddetti ve avukatı bu kararı temyiz edeceklerini duyurdu. Paris’teki duruşmada, Mahkeme, Amelie adlı set tasarımcısının ifadelerini tutarlı bulurken, Depardieu’nun ifadelerini zaman içerisinde değiştirdiği sonucuna vardı. Amelie, aldığı karar sonrasında “çok etkilendiğini” ve mahkemenin hükmünden memnun olduğunu söyledi.

CEZA VE TAZMİNAT KARARI

Davanın sonucunda, Depardieu’nin cinsel saldırganlar listesine alınmasının yanı sıra, mağdur kadınlara 1000’er Euro tazminat ödenmesine hükmedildi. Ayrıca, Sarah adlı yönetmen yardımcısı kadına yönelik cinsel saldırıdan da hüküm giydi. Tedbir amacıyla, iki kadının avukatı Carine Durrieu-Diebolt, bu kararın film endüstrisindeki sanatçıların cezasız kalmalarına bir son vermesini umduğunu dile getirdi.

KADIN DÜŞMANLIĞI İDDİALARI

Depardieu, ilk kez cinsel saldırı suçlamasıyla mahkeme karşısına çıkmış oldu. Diğer bazı kadınlar da, medyada aktöre benzer suçlamalarda bulunmuştu. Gelecekte bir tecavüz davasıyla da yargılanabileceği belirtiliyor. Claude Vincent, kadınlardan birinin avukatı olarak Depardieu’nun “kadın düşmanı” ve “derslere konu olabilecek bir cinsiyetçi” olduğunu ifade etti. Depardieu ise, “Adım, yalanlar ve hakaretlerle çamurun içine çekiliyor” diyerek iddiaları reddetti.