G. S. 4-1, N. G. S’ye Üstünlük Sağladı

MAÇ DETAYLARI

Stat: RAMS Park

Hakemler: Ozan Ergün, İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar

Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 25 Jakobs), Torreira, Lemina, Barış Alper Yılmaz, Morata, Yunus Akgün, Osimhen

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Ziya Erdal, Bekir Turaç Böke, Moutoussamy, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues, Efkan Bekiroğlu, Manaj

Goller: Dk. 9 Torreira, Dk. 15 ve 31 Osimhen, Dk. 21 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Dk. 33 Manaj (Net Global Sivasspor)

GALATASARAY İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, evinde ağırladığı Net Global Sivasspor karşısında ilk yarıyı 4-1’lik skorla tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip 9. dakikada öne geçti. Yunus Akgün’ün pasını alan Eren Elmalı, altıpas çizgisinin önünde bulunan Osimhen’e topu gönderdi. Nijeryalı futbolcunun vuruşu Ali Şaşal Vural’dan döndü. Torreira, dönen topu penaltı noktasından ağlarla buluşturdu: 1-0.

15. dakikada Galatasaray, farkı 2’ye çıkardı. Sallai’nin ortasında Morata, sağ çaprazda Eren Elmalı’ya topu aktardı. Eren’in sol çaprazdan çektiği şut yan direğe çarparken, altı pas içinde Osimhen’e düştü. O da topu ağlara gönderdi.

21. dakikada Galatasaray farkı 3’e çıkardı. Osimhen, sağ kanattan içeri çevirdiği topu Sivassporlu Tolga Ciğerci’nin kontrol etmesini sağladı. Tolga’dan meşin yuvarlağı kapan Barış Alper Yılmaz’ın ceza yayının sağından kaleye gönderdiği şutta top ağlarla buluştu: 3-0.

31. dakikada Galatasaray, durumu 4-0’a getirdi. Sallai’nin sağdan kullandığı serbest vuruşta Osimhen, altıpas içinde topu kontrol etti ve kalecinin solundan meşin yuvarlağı göndermeyi başardı. Sivasspor 33. dakikada farkı 3’e indirdi. Tolga Ciğerci’nin pasında ceza sahasındaki Manaj’ın şutunda, top kaleci Muslera’nın bacakları arasından geçerek ağları buldu: 4-1.

38. dakikada Yunus Akgün’ün ara pasında topla buluşan Osimhen, ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşu kaleci Ali Şaşal Vural önlemeyi başardı. İlk yarı, Galatasaray’ın 4-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.