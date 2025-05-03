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G. Sahasında S. 4-1 Yendi

GALATASARAY’IN MAÇ PERFORMANSI

Galatasaray, Süper Lig’in 34. haftasında Sivasspor’u 4-1 mağlup etti. Trendyol Süper Lig kapsamında oynanan karşılaşma, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Ramp Park Stadyumu’nda saat 20.00’da başladı ve hakem Ozan Ergün tarafından yönetildi.

GALATASARAY’IN GOLLERİ

Galatasaray, maçın başlama düdüğünden itibaren hızlı bir başlangıç yaparak 9. dakikada Lucas Torreira’nın, 15. ve 31. dakikalarda ise Victor Osimhen’in, 21. dakikada da Barış Alper Yılmaz’ın attığı gollerle Sivasspor karşısında 4-0 öne geçti.

SİVASSPOR’UN DÖNÜŞ ÇABASI

Sivasspor, 33. dakikada Rey Manaj’ın kaydettiği golle durumu 4-1 yaptı ve farkı üçe indirdi. Ancak geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, maçı 4-1 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

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