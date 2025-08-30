G.saray, 4.000 Gol Barajını Geçti

GALATASARAY 4.000 GOL BARAJINI AŞTI

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Çaykur Rizespor’u 3-1 mağlup eden Galatasaray, ligde 4.000 gol barajını geçti. Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmanın 20. dakikasında Davinson Sanchez’in attığı golle bu önemli başarıya ulaştı.

GALATASARAY’IN TARİHİ GOLLERİ

Galatasaray, lig tarihindeki ilk golünü 21 Şubat 1959’da deplasmanda oynadığı Ankara Demirspor maçında efsanevi isim Metin Oktay ile kaydetti. Takımın ligdeki 1.000’nci golü ise 20 Mayıs 1979’da Samsunspor ile yapılan karşılaşmada Turgay İnan’ın ayağından geldi. Ayrıca, 2.000’nci gol 22 Kasım 1996 tarihinde Zeytinburnuspor karşısında Hakan Ünsal ile, 3.000’nci gol ise 2 Ekim 2011’de MKE Ankaragücü mücadelesinde Jan Rajnoch’un kendi kalesine attığı gol ile gerçekleşti.