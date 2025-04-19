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G.Saray, 7 Milyon Dolar Prim Veriyor

GALATASARAY, ŞAMPİYONLUK PRİMİNİ AÇIKLADI

Galatasaray, 25. şampiyonluğa ve 5. yıldız için hazırlıklarını sürdürürken, başkan Dursun Özbek’in Bodrumspor FK maçı öncesinde şampiyonluk primi hakkında yaptığı açıklama dikkat çekti. Özbek, Kemerburgaz’da düzenlediği toplantıda futbolcular ve teknik heyete toplam 7 milyon dolarlık bir prim belirlediklerini duyurdu.

PRİM MİKTARI ARTABİLİR

Başkan Dursun Özbek, bu toplantıda futbolculara, “Bu kararla da yetinmeyerek en az 7 milyon dolar ödeyeceğiz fakat bu primi daha da artırabileceğimizi” ifade etti. Galatasaray, kalan 6 maçında Eyüpspor (D), Sivasspor, Trabzonspor (D), Kayserispor, Göztepe (D) ve RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Bu maçlardan 5’ini kazanması halinde, Fenerbahçe’nin maçlarının sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

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