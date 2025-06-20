G.Saray, A.K. için transfer peşinde

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Transfer sürecine hız kesmeden devam eden Süper Lig temsilcisi Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek amacıyla genç ve yetenek dolu bir futbolcuyu gündemine aldı. Spor yazarı Yağız Sabuncuoğlu’na göre, sarı-kırmızılı ekip, Ajax’ta forma giyen milli stoper Ahmetcan Kaplan’ın transfer koşullarını öğrenmek için harekete geçti. Galatasaray, 22 yaşındaki oyuncunun durumunu dikkatlice izliyor.

Ajax’ta yeterince oyun şansı bulamayan Ahmetcan Kaplan’ın, Galatasaray’a transfer olmaya sıcak bakıyor. Geçtiğimiz sezon Ajax formasıyla 15 maçta mücadele eden Ahmetcan Kaplan, toplamda 1072 dakika süre alarak 2 gol kaydetti. Bu gelişmeler, Galatasaray taraftarları arasında transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hakkında heyecan uyandırıyor.