G.Saray Başkanı: Dilerdim ki 7-0 yenelim

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisinde yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz’in açıklamaları şu şekilde;

“Bizim önümüzde hem Galatasaray’ı hem de ülkemizi ilgilendiren önemli bir süreç var. Lütfen buna odaklanalım. Schalke maçı bu açıdan çok önemli. Taraftarlarımız yapılanları unutmasınlar ama ki ve nefretle de takılıp kalmasınlar”

“Maç sırasında Ali Koç’a ‘Neden tribünler boşaltılıyor’ dedim. ‘Bir arkadaş vefat etmiş, hastaneye gidiyorlar’ dedi. Hepimizin morali bozuldu. Hiçbir maç bir candan değerli değildir. Koray kardeşimin yakınlarına başsağlığı diliyorum.”

DİLERDİM Kİ 7-0 YENELİM!

“Dilerdim ki 7-0 yenelim, 6-0 psikozunu bozalım ama genel anlamda hakem kötü bir performans sergilendi. Biz, Fenerbahçe maçında bir haksızlığa uğradığımızı düşünüyoruz. Rakibimiz farklı düşünebilir ancak bizim düşüncemiz bu”

“Yangın çıkaran (İspanyol kardeşimiz) ve bu yangına dinamit atan (Brezilyalı kardeşimiz) diğer futbolcularla bir tutulmasın. Bunları yapanlar ile bu yangını söndürmeye çalışanları disiplin kurulunun bir tutmaması gerekiyor”

“Bir takımı tutmamız, futbolla ilgili olduğumuzu gösterir. Bu hiç önemli değil. Ben olayları değerlendirecek kurulların tarafsız olacağını düşünüyorum”

“Biz VAR hakemleri ile orta hakemin konuşmalarının açıklanmasını istiyoruz. Acaba VAR hakemleri uyarıyor da orta hakemler mi gereğini yapmıyor”

ÖNÜMÜZDE SCHALKE MAÇI VAR

“Galatasaray’ın ve kulüplerimizin kurtuluşu şampiyonlukla ve Avrupa’da elde edecekleri prestij ile maddi gelire bağlıdır. Biz marka değerimiz için bunu önemli görüyoruz. Önümüzde Schalke maçı var, konsantrasyonu bozmayalım.”

“TFF’de Disiplin Kurulu’nda sadece 1 Galatasaraylı var ama ben onların objektif olacaklarına inanıyorum.”

“Biz yaşanan olaylarla ilgili kendi aramızda istişare ettik. Görüntüleri inceleyin, yöneticilerimiz hep ayırmak için araya giriyor. “Seni sevmeyen ölsün” tezahüratından bile bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar.”

GERİLLA GİBİ VURKAÇ TAKTİĞİ YAPIYORLAR

“Hasan Şaş dün güzel bir açıklama yaptı ve hatalı olduğunu kabul etti. Hasan Şaş, Türk karakteri. Yabancı oyuncularda bundan bahsediyorum zaten. Gerilla gibi vurkaç taktiği yapıyorlar. Algı operasyonları yapmaya çalışıyorlar.”

“Rakibin zor duruma düşmesinden mutlu oluyorsanız sizde bir eksiklik var demektir”

“Bu ülkede kurulu bir düzen ve kurallara uymamız gerekiyor. disiplin kurulunun adaletli olacağını düşünüyorum. Tahrik unsuru çok önemlidir. Cürüm, büyüklüğüne göre ceza almalıdır.”

FUTBOL SAHADA OYNANIR

“Futbol sahada oynanır. Top sahaya girdiği anda ölümüne mücadele etmeliyiz. Hatalar her zaman olmuştur ama VAR geldiğinden beri Galatasaray lehine bir hata olmamıştır”

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