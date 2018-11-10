G.Saray Başkanı’ndan derbi açıklaması

Galatasaray Kulübü Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu’nun derbi ile ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Donk ve Garry Rodrigues’in cezalarının onanmasının ardından TFF’ye yönelik çok sert açıklamalarda bulundu. Cengiz, “Kılıç çekme, savaş baltalarını çekme gibi bir durum seziyorum” derken “Biz küllerimizden doğarız, Galatasaray’ı kimse engelleyemez. Galatasaray’a karşı kutsal ittifak gibi bir durum görüyoruz. Bütün taraftarımızla birlikte Galatasaray’ı hem Türkiye hem de Avrupa şampiyonluklarına ulaştıracağız” diye konuştu

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, TFF Tahkim Kurulu’nun Garry Rodrigues ve Ryan Donk’un cezalarını onamasının ardından TRT Spor’a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cengiz’in açıklamalarından satırbaşları:

“Sanırım bir daha, bir daha bizi sevk edecekler. Hocamızı sevk etmesinler, beni etsinler. Sanırım işler laf anlamaz, laf dinlemez noktaya geldi. Kılıç çekme, savaş baltalarını çekme gibi bir durum seziyorum. Pazartesi ya da salı günü her türlü sorunun açık olduğu basın toplantısı düzenleyeceğiz. Biz hata yapmadık, verilen cezaları kabul etmiyoruz. ‘Zümrüdü Anka Kuşu’ gibiyiz. Biz küllerimizden doğarız, Galatasaray’ı kimse engelleyemez. Galatasaray’a karşı kutsal ittifak gibi bir durum görüyoruz. Bütün taraftarımızla birlikte Galatasaray’ı hem Türkiye hem de Avrupa şampiyonluklarına ulaştıracağız. Galatasaray 30 yıldır ilk kez ekonomik anlamda doğru yolda. Bu verilen cezalar eşit olmalı. Hocamız mücadele ediyor. TFF’den ayrılışında kendince haklı nedenleri var. Fatih Terim uluslararası bir marka, onu yıpratırsanız, sadece Galatasaray’ı değil Türk futbolunu yıpratırsınız.”

HABERTURK