G.Saray, Belhanda’yı gönderiyor

Galatasaray Kulübü, Garry Rodrigues’in ardından bir oyuncu daha gönderiliyor. Belhanda da Al-İttihad’a gönderiliyor.

Aldığı 200 bin Euro ceza nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen Belhanda’ya Suudi Arabistan yolu gözüktü.

Giuliano, Da Costa ve Rodrigues’i Suudi Arabistan’a götüren William D’Avila, menajerliğini yaptığı Belhanda için de Al-İttihad’la görüşmeleri yürüten isim.

Suudi ekibin Faslı yıldıza, Rodrigues (10.2 milyon Dolar) kadar bonservis bütçesi ayırmadığı öğrenildi.

Sabah’ın haberine göre; Belhanda’ya 7 milyon Euro ödemeye hazır olan Al-İttihad, Galatasaray’a da bu rakamdan daha fazlasını vermeyi düşünmüyor.

3.350 milyon Euro garanti ücrete sahip Faslı 10 numarayı maliyetli bulan sarı kırmızılılar, yerine oyuncu bakmaya başladı.

Belhanda, skora az katkı yaptığı eleştirilerine “10 numara değilim, artık bunu kafalarına sokmaları gerek” cevabını verirken kendisine gelen bir transfer teklifi olmadığını da sözlerine ekledi.

France Football, Galatasaray’ın, Al-İttihad ile anlaşmak üzere olan Belhanda’dan 6 milyon Euro bonservis alacağını iddia etti.

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