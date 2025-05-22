“G.saray’dan F.bahçe’ye Yıldız İfadesi”

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK DUYGUSU YAŞIYOR

Süper Lig’de 2024-2025 sezonu boyunca etkileyici performans sergileyen Galatasaray, şampiyonluk sevincini yaşadı. Kayserispor’u 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, sezon bitmeden iki hafta önce şampiyonluğunu garantiledi ve göğsüne 5’inci yıldızı ekleyerek önemli bir başarı elde etti. Bu, Galatasaray’ın üst üste üçüncü kez kazandığı şampiyonluk ve toplamda 25’inci Lig şampiyonluğuydu.

FENERBAHÇE’YE DOLAYLI GÖNDERME YAPILDI

Tarihi başarı sonrasında Galatasaray Kulübü’nün sosyal medya hesabında dikkat çekici bir paylaşım yapıldı. Videoda bir drone’un havada iki yıldızı taşıdığı görüntüler yer aldı. Paylaşımın altına ise, “Yıldızların nereye gittiğini biliyorsunuz” ifadesi eklendi. Bu paylaşım, Galatasaray’ın Süper Lig’deki şampiyonluk sayısına ve beşinci yıldıza ulaştığına vurgu yaparken, ezeli rakip Fenerbahçe’nin yıldız tartışmalarına da dolaylı bir yanıt olarak değerlendirilmekte. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu gönderiyi büyük bir coşkuyla karşılayarak sosyal medyada binlerce kez paylaştı.