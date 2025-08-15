G.saray, Değişiklik Yapmadı, 11’de Kaldı

OKAN BURUK’UN DEĞİŞİKLİK YAPMAMASI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında kazanan kadroda değişiklik yapmadı. Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Buruk, ligin ilk haftasında elde edilen galibiyeti sürdürmek için aynı 11 ile sahaya çıkmaya karar verdi. Galatasaray takımını şu oyuncular oluşturdu: Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz. Yedekler ise; Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Victor Osimhen ve Arda Ünyay’dan oluştu.

VICTOR OSIMHEN KADRODA YER ALDI

Geçen sezon Galatasaray forması altında kiralık oynayan ve bu sezonun başında bonservisi alınan Nijeryalı golcü Victor Osimhen, ilk kez maç kadrosunda yer aldı. 26 yaşındaki oyuncu, geçen sezonun gol kralı unvanını kazanmıştı ve bu maç için yedek oturdu.

MAURO ICARDI 281 GÜN SONRA KADRODA

Galatasaray’ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, sakatlık sürecinin ardından ilk kez kadroda bulundu. 7 Kasım 2024’te UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham ile oynanan maçta çapraz bağlarından sakatlanarak sezonu kapatan Icardi, 281 gün sonra yedekler arasında yer aldı.

TARAFTARLAR YENİ SEZONDA İLK KEZ TRİBÜNLERDE

Galatasaray, yeni sezonun ilk iç saha karşılaşmasına çıkarken, Gaziantep FK ile olan ilk maçı deplasmanda yapmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, son iç saha mücadelesini 30 Mayıs’taki Başakşehir karşılaşmasıyla tamamlamıştı. Taraftarlar, 77 gün aradan sonra tribünleri doldurarak takımlarına destek verdi.

FİLİSTİN’E DESTEK PANKARTLARI

Galatasaray taraftarları, maç sırasında Filistin’e destek amaçlı pankartlar açtı. UltrAslan grubu, kale arkası tribününde “Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır” ve “Freepalestine” gibi ifadelerle destek verdi. Ayrıca, deplasman tribününde Fatih Karagümrük taraftarı “Gazze’de zulüm var sessiz kalma” pankartı açtı. Seremoni esnasında doğu tribününde ise Hz. Ali’den alıntı yaparak, “Eğer zalim ısrarla zulmetmeye devam ediyorsa bil ki sonu yakındır! Mazlum da ısrarla direniyorsa bil ki zafer yakındır” ifadeleri yer aldı.

KALECİYE TEZAHÜRAT VE PLAKET TÖRENİ

Maç öncesi, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu, saha içinde taraftarları selamladı ve ‘Kaleci nerede?’ tezahüratlarına karşılık olarak ‘Az kaldı’ ifadesini kullandı. Ayrıca, Polonya’da gerçekleştirilen U23 Dünya Şampiyonası’nda birinci olarak dünya şampiyonu olan Galatasaray’ın kürek sporcusu Enes Biber’e maç öncesinde plaket verildi. Biber, plaketini Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk’ten alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.