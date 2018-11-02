G.Saray-F.Bahçe maçı saat kaçta?

Sporseverlerin heyecanla beklediği derbinin saat 21.00’de başlayacağı açıklandı. Dev mücadele, Türk Telekom Stadı’nda yapılacak.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasındaki derbide yarın sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk edecek.
HAKEM BELLİ OLDU
Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Türk Telekom Stadı’nda oynanacak maç saat 21.00’de başlayacak. Bu zorlu derbi beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
Galatasaray: Muslera, Linnes, Ozan Kabak, Serdar Aziz (Maicon), Ömer Bayram, Donk, Ndiaye, Sinan Gümüş (Onyekuru), Belhanda, Rodrigues, Eren Derdiyok.
Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla (Şener Özbayraklı), Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Eljif Elmas, Ayew, Alper Potuk (Barış Alıcı), Benzia, Soldado.
NTV