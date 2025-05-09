G.Saray, F.Bahçe’nin Kaybetmesiyle Şampiyon!

Fenerbahçe’nin Sahasında Beşiktaş’a Yenilmesi Galatasaray’ın Avantajını Artırıyor

Fenerbahçe’nin Beşiktaş’a 1-0 yenilmesi sonrasında Galatasaray’da şampiyonluk hesapları yapılmaya başlandı. Fenerbahçe’nin bu kaybı, Galatasaray’ın şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj kazanmasına yol açtı. Peki, Fenerbahçe Başakşehir’e yenilirse Galatasaray şampiyon oluyor mu?

FENERBAHÇE’NİN DERBİ KAYBI

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş, Fenerbahçe’ye 1-0 üstünlük sağladı. Bu sonuçla işleyen şampiyonluk umutları, Fenerbahçe için neredeyse tükendi. Ligin bitimine 4 hafta kala lider Galatasaray’ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında önemli bir darbe aldı. Bu sezon derbilerde galip gelemeyen sarı-lacivertliler, evinde Galatasaray’a 3-1, Beşiktaş’a ise iki kez 1-0 kaybetti. Süper Lig’deki 17 maçlık yenilmezlik serisi de bu şekilde sona erdi.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ

Galatasaray, Fenerbahçe’nin alacağı sonuca göre 10 Mayıs Cumartesi günü şampiyonluğu kesinleştirebilir. Sarı-kırmızılı ekip, 34. haftaya Fenerbahçe’nin 5 puan önünde girerken, sahasında Net Global Sivasspor’u 4-1 yenerek puan farkını 8’e çıkardı. Fenerbahçe’nin sahasında Beşiktaş’a mağlup olmasının ardından, Galatasaray, 9 Mayıs Cuma günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacakken, bir gün sonra Trabzonspor ile arenada olacak.

FENERBAHÇE’NİN GÜNDEMİ VE GALATASARAY’IN FIRSATI

Fenerbahçe, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Başakşehir’e karşı puan kaybetmesi durumunda Galatasaray’ın Trabzonspor maçı için şampiyonluk ilan etme ihtimali doğacak. Eğer Fenerbahçe, Başakşehir ile oynadığı maçta kaybederse, Galatasaray’ın yalnızca bir puana ihtiyacı olacak. Fenerbahçe, maçtaki beraberlik durumunda ise Galatasaray’ın şampiyonluk için kazanması gerekecek.