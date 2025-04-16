G.Saray, F.Bahçe’yi 3-1 Yendi

GALATASARAY FENERBAHÇE’Yİ DEPLASMANDA YENİYOR

Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana’yı deplasmanda 3-1 mağlup ediyor ve seride durumu 2-0’a getirerek finale yükseliyor. Sarı-kırmızılı takım, finalde Ziraat Bankkart ile karşılaşacak.

MAÇ DETAYLARI

Fenerbahçe, SMS Grup Efeler Ligi yarı final serisi ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta’yı evinde ağırlıyor. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda gerçekleşen müsabakada, sarı-kırmızılı ekip 20-25, 31-29, 19-25 ve 22-25’lik setlerle 3-1 galip geliyor. Bu sonuçla Galatasaray, finale adını yazdırıyor ve Ziraat Bankkart’ın rakibi oluyor.