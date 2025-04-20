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G. Saray, F. Bahçe’yi Yendi

GALATASARAY FİNAL SERİSİNDE ÖNDE

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde final serisinin 3. maçında Galatasaray, Fenerbahçe’yi 75-67’lik bir skorla yenerek seriyi 2-1 duruma getirdi ve şampiyonluğu elde etti. Başakşehir Spor Kompleksi’nde gerçekleşen karşılaşmada, Galatasaray devreyi 48-30’luk bir üstünlükle tamamladı.

GALATASARAY TARİHİ BAŞARIYA İMZA ATTI

Bu sonuçla sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, lig tarihindeki 11. şampiyonluğuna ulaştı. Tekerlekli sandalye basketboldaki bu başarı, sarı-kırmızılılar için önemli bir yere sahip oldu.

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