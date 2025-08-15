G.Saray, F.Karagümrük’ü 1-0 yendi

GALATASARAY, FATİH KARAGÜMRÜK İLE 2. HAFTADA KARŞILAŞTI

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray, evinde Fatih Karagümrük ile mücadele ediyor. İlk yarıda sarı-kırmızılı takım 1-0’lık üstünlük sağladı.

İLK YARIDAKİ ÖNEMLİ ANLAR

Müsabakanın başlama düdüğünden sonra 3. dakikada Berkay Özcan sağ taraftan hareketlendi ve ceza sahasına ortasını yaptı. Arka direkteki Ahmet Sivri’nin vuruşunu kaleci Günay engelledi. 10. dakikada Torreira’nın savunmadan gönderdiği uzun topu Barış Alper kaptı ve kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sol çaprazdan yerden vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0 öne geçti.

21. dakikada Sanchez, Doh ile girdiği mücadelede yerde kaldı. 23. dakikada VAR’dan gelen uyarıyla hakem Ozan Ergün, Sanchez’e sert müdahalede bulunan Doh’u doğrudan kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. 42. dakikada Sara’nın köşe atışında Abdülkerim’in vuruşu çizgi üzerindeki Barış Alper’den döndü ve Torreira’nın şutu da dışarı gitti.

MAÇIN DETAYLARI

Müsabakanın oynandığı stat: RAMS Park. Hakemler: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Süleyman Özay. Galatasaray’ın kadrosunda Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sara, Sane ve Barış Alper Yılmaz yer alıyor. Yedek oyuncular arasında Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Jakobs, Icardi, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Zaniolo, Kaan Ayhan, Osimhen ve Arda Ünyay bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk takımın başında.

Fatih Karagümrük ise Grbic, Atakan Çankaya, Fatih Kurucuk, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Doh, Serginho, Johnson, Berkay Özcan, Ahmet Sivri ve Tiago Çukur ile sahada. Yedekler: Kerem Yandal, Furkan Bekleviç, Tuğbey Akgün, Tarık Buğra Kalpaklı, Alper Emre Demirkol, Barış Kalaycı, Ömer Faruk Gümüş, Gray ve Anıl Yiğit Çınar. Teknik direktörleri Marcel Licka.

Goller: Barış Alper Yılmaz (dk. 10) Galatasaray, kırmızı kart: Doh (dk. 23) Fatih Karagümrük. – İSTANBUL