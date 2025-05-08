G.Saray, G.Güvenç’in Sözleşmesini Uzatmayı Planlıyor

SÖZLEŞME UZATIMI KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Süper Lig takımı Galatasaray, kaleci Günay Güvenç’in sözleşmesinin Haziran 2027’ye kadar uzatılması konusunda prensipte bir anlaşmaya varıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 33 yaşındaki deneyimli kaleci ile 2027 yılına kadar sürecek bir sözleşme sağladı. Günay Güvenç’in mevcut sözleşmesi ise 2026 yılına kadar geçerli durumda.

FORMA ŞANSI VE PERFORMANS

Bu sezon Galatasaray formasıyla 12 maçta görev alan Günay Güvenç, kalesinde 14 gol gördü. Alternatif olarak, 3 karşılaşmada ise kalesinde gole izin vermedi. Bu performansı, Galatasaray’ın kaleci için uzun vadeli bir plan yapmasını sağlayan temel unsurlardan birini oluşturuyor.