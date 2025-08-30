G.Saray ile Ç. Rizespor maçı bekleniyor

MÜSABAKA DETAYLARI VE FELSEFESİ

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında gerçekleşecek olan maç, spor gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. Müsabakanın heyecanına katılamayan futbolseverler, önemli pozisyonları ve golleri izlemek için özet görüntüler arıyor. Taraftarlar, “Galatasaray Ç. Rizespor maçı kaç kaç bitti, skor ne oldu?” gibi sorularla bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Galatasaray Ç. Rizespor maçı ne zaman ve nasıl bir skorla sonlanacak? Galatasaray, RAMS Park’ta oynadığı son 19 lig karşılaşmasında rakip kaleleri 49 kez onurlandırırken, kendi kalesinde ise 15 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekibin hücum gücü dikkat çekici bir performans sergiliyor.

Trendyol Süper Lig’in bu dikkat çekici karşılaşması, Bein Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Müsabaka, Bein Sports 1 kanalında şifreli yayınla takip edilebilecek. İzleyiciler, bu kanala Digiturk 77 ve Kablo TV 232 numaralı kanallardan, ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden erişim sağlayabilecek.

MAÇ TARİHİ VE YERİ

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki Süper Lig mücadelesi, 30 Ağustos Cumartesi günü oynanacak. Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği karşılaşma, saat 21.30’da başlayacak. Ligin önemli karşılaşmalarından biri olarak görülen Galatasaray – Çaykur Rizespor maçı, İstanbul’daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta organize edilecek. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’de evinde oynadığı son 19 maçta herhangi bir yenilgi yaşamadan dikkat çekici bir performans izledi. Galatasaray, 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olduktan sonra, ardından sahasında 16 galibiyet ve 3 beraberlik alarak güçlü bir seriye imza attı. Mücadelenin özet görüntüleri ve golleri ise Bein Sports’un yayın kanalları aracılığıyla izleyicilere sunulacak. Şu an itibarıyla Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki maç henüz oynamadı.