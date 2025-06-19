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G.saray, Juventus’tan Costa’yı istiyor

GALATASARAY TRANSFER ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, hem iç hem de dış transferde çalışmalarını hızlandırıyor. Bu süreçte, ünlü futbol yorumcusu Ertem Şener, ilginç bir bilgi paylaştı. Galatasaray’ın transfer etmek istediği bir futbolcunun ismini duyuran Şener, “Galatasaray, Juventus’un sağ beki Alberto Costa’yı istiyor. Sacha Boey olmuyormuş. Costa’nın fiziği çok iyi. 21 yaşında ve Portekizli. Bence faydalı olur. Ülkemizdeki Portekizli bekler hep başarılı olmuştu.” şeklinde konuştu.

AHMETCAN KAPLAN HAKKINDA GÜNCEL GELİŞMELER

Ertem Şener, Ahmetcan Kaplan’ın Galatasaray’a transfer durumu üzerine de değerlendirmelerde bulundu. Şener, “Ajax’ın stoperi Ahmetcan Kaplan’ın adı geçiyor. Hem yerli hem genç hem de uzun boylu. Her türlü iş yapar.” ifadesiyle, genç oyuncunun potansiyelini vurguladı. Galatasaray’ın transfer hedeflerinin netleştiği bu günlerde, futbol severler gelişmeleri merakla takip ediyor.

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