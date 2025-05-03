G.Saray, N.G. Sivasspor’u Yendi

MAÇ BİLGİLERİ VE KADROLAR

Stat: RAMS Park

Hakemler: Ozan Ergün, İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar

Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez (Dk. 70 Kaan Ayhan), Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 25 Jakobs), Torreira (Dk. 86 Berkan Kutlu), Lemina (Dk. 70 Sara), Barış Alper Yılmaz, Morata, Yunus Akgün, Osimhen (Dk. 70 Mertens)

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Ziya Erdal, Bekir Turaç Böke (Dk. 46 Koita), Moutoussamy (Dk. 46 Poungouras), Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues (Dk. 71 Simic), Efkan Bekiroğlu (Dk. 46 Pritchard), Manaj (Dk 84 Emrah Başsan)

GOLLER VE SARILAR

Goller: Dk. 9 Torreira, Dk. 15 ve 31 Osimhen, Dk. 21 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Dk. 33 Manaj (Net Global Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 74 Manaj, Dk. 90+2 Koita (Net Global Sivasspor), Dk. 76 Mertens (Galatasaray)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında, evinde konuk ettiği Net Global Sivasspor’u 4-1 mağlup etti. 58. dakikada Osimhen’in pasıyla ceza yayının gerisinde topla buluşan Yunus Akgün, vuruşunda meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi. 69. dakikada Morata’nın asistinde gelen vuruşu yine Yunus Akgün gerçekleştirdi fakat top az farkla üstten auta gitti.

DALGALAR VE VAR OLAYLARI

80. dakikada Sallai’nin uzun pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı Mertens’e aktardı. Belçikalı oyuncunun ceza sahası sol çaprazındaki vuruşu kalecinin solundan geçerek auta çıktı. 88. dakikada Sivasspor’un golü VAR’dan geri döndü. Ceza yayının gerisinde Pritchard, penaltı noktası civarındaki Koita’ya pas verirken, Galatasaraylı Mertens müdahale etmek istedi. Pozisyonun ardından Koita topu ağlara gönderdi fakat yardımcı hakem ofsayt kararı verdi.

Hakem Ozan Ergün, VAR incelemesi sonrası pozisyonun ofsayt olmadığına ama Pritchard’ın Mertens’e faul yaptığını belirleyerek golü iptal etti. Galatasaray, karşılaşmayı 4-1’lik skorla kazandı.