G.Saray, O.Buruk İle Uygun Başladı

GALATASARAY’DA YENİ SEZONA FORMDA GİRİŞ

Üst üste 3 sezon boyunca şampiyonluğu elde eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni sezona güçlü bir başlangıç yapıyor. Gaziantep FK ve Karagümrük gibi rakiplerini 3-0’lık net skorlarla mağlup eden sarı-kırmızılı takım, daha 2. haftada şampiyonluk için ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor. Okan Buruk’un yönetiminde zirveye abone olan Galatasaray, son 4 yılda birçok istatistikte rekor kırıyor. Bu süreçte 102 puan ile elde edilen şampiyonluk ve 17 maçlık galibiyet serisi dikkat çekiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, son 112 lig karşılaşmasında toplamda 291 puan toplayarak büyük bir başarıya imza attı. Buruk’un Süper Lig’deki karnesi ise 93 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 yenilgi ile şekillendi. Bu süreçte Galatasaray’ın puan ortalaması 2.59 olarak kaydedildi. Okan Buruk, Barcelona’nın efsanevi Teknik Direktörü Pep Guardiola’nın 2008-2012 dönemindeki performansını da geride bırakmayı başardı.

PEP GUARDIOLA İLE KARŞILAŞTIRMA

Buruk’un, üst üste 3 kez şampiyon olan Guardiola’nın Barcelona dönemindeki ilk 112 La Liga maçındaki performansı ile kıyaslandığında, Guardiola 87 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi ile 278 puan toplamış ve 2.48 puan ortalaması yakalamıştı. Buruk’un bu şekilde gösterdiği başarı, onu bugün Avrupa’nın önemli teknik direktörleri arasında konumlandırıyor.

İslahiye’de Üzüm Hasadına Başlandı

İslahiye'de 50 bin dekar alanda başlayan üzüm hasadı, kuraklık ve olumsuz hava koşulları nedeniyle rekoltenin düşmesinden dolayı üreticileri huzursuz ediyor.
Ekin Uzunlar Konseri Unutulmaz Gece Yaşattı

Erzincan'da düzenlenen Yaşayan Miras Festivali, Ekin Uzunlar'ın kemençe eşliğindeki konseriyle sona erdi. Sanatçı, dinleyicilere Karadeniz ezgileriyle dolu bir gece sundu.

