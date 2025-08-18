G.Saray, O.Buruk İle Uygun Başladı

GALATASARAY’DA YENİ SEZONA FORMDA GİRİŞ

Üst üste 3 sezon boyunca şampiyonluğu elde eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni sezona güçlü bir başlangıç yapıyor. Gaziantep FK ve Karagümrük gibi rakiplerini 3-0’lık net skorlarla mağlup eden sarı-kırmızılı takım, daha 2. haftada şampiyonluk için ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor. Okan Buruk’un yönetiminde zirveye abone olan Galatasaray, son 4 yılda birçok istatistikte rekor kırıyor. Bu süreçte 102 puan ile elde edilen şampiyonluk ve 17 maçlık galibiyet serisi dikkat çekiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, son 112 lig karşılaşmasında toplamda 291 puan toplayarak büyük bir başarıya imza attı. Buruk’un Süper Lig’deki karnesi ise 93 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 yenilgi ile şekillendi. Bu süreçte Galatasaray’ın puan ortalaması 2.59 olarak kaydedildi. Okan Buruk, Barcelona’nın efsanevi Teknik Direktörü Pep Guardiola’nın 2008-2012 dönemindeki performansını da geride bırakmayı başardı.

PEP GUARDIOLA İLE KARŞILAŞTIRMA

Buruk’un, üst üste 3 kez şampiyon olan Guardiola’nın Barcelona dönemindeki ilk 112 La Liga maçındaki performansı ile kıyaslandığında, Guardiola 87 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi ile 278 puan toplamış ve 2.48 puan ortalaması yakalamıştı. Buruk’un bu şekilde gösterdiği başarı, onu bugün Avrupa’nın önemli teknik direktörleri arasında konumlandırıyor.