G.Saray, S.Spor’u 2-0 yendi

GALATASARAY’IN GÜÇ GÖSTERİSİ

Lider konumdaki Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, rakibini 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet aldı. Maçın 9. dakikasında, savunmanın arkasına sarkan Carlo Holse, Muslera’nın üzerinden aşırtarak topu ağlara gönderdi fakat hakem Ozan Ergün, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’ni kontrol ettikten sonra Holse’nin ofsaytta olduğunu belirtti ve golü iptal etti.

Bu iptalin ardından yalnızca 5 dakika sonra, Galatasaray’da Yunus Akgün skoru açtı. Sara’nın kullandığı serbest vuruşta Samsunspor savunması topu uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza yayı önünde Osimhen’in vuruşu savunmadan döndü. Ardından Lemina kaleyi yeniden denedi. Savunmadan sekip penaltı noktasına yakın bir noktada kalan top, Yunus Akgün’e ulaştı. 24 yaşındaki futbolcu, sol ayağıyla sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

İKİNCİ GOL VE CEZA ALANINDAKİ POZİSYON

Karşılaşmanın 19. dakikasında Galatasaray’dan Lucas Torreira, Rick van Drongelen’in yerde kalması sonrası hakem Ozan Ergün’e itirazda bulunarak penaltı bekledi. Hakemin oyunu devam ettirmesi taraftarların da tepkisini çekti. Galatasaray, maçın ikinci yarısının hemen başında 47. dakikada skoru 2-0’a taşıdı. Yunus Akgün, sağ kanatta savunmanın arkasına iyi bir pas gönderdi ve Victor Osimhen, ceza sahasında sağ ayak içiyle yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı.

CEZALILIK DURUMU

Sarı-kırmızılı takımda Roland Sallai, 70. dakikada Mouandilmadji’ye yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü ve bu durumla birlikte cezalı duruma düştü. Macar futbolcu, 32. haftada Bodrum FK ile iç sahada oynanacak maçta takımdaki yerini alamayacak. Ayrıntılar geliyor…