G.Saray, Singo İçin Anlaşma Sağladı

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ YARIN GERÇEKLEŞİYOR

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri yarın belirleniyor. Kura çekimi için Fransa’ya giden Dursun Özbek, burada Singo transferi ile ilgili de kesin karar vermeyi planlıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, kura çekiminin yapılacağı Monte Carlo’ya özel uçakla gitti ve burada transfer danışmaları gerçekleştirecek.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ MONACO’DA DEVAM EDİYOR

Monaco’daki görüşmelerde, Wilfried Singo’nun transferinin son aşamasına gelinmesi ve aynı uçakla İstanbul’a dönüş yapılması hedefleniyor. Galatasaray, Singo transferi için Monaco ile yürüttüğü görüşmelerde daha önce prensipte anlaşma sağlamıştı. Yapılan anlaşmanın şartları arasında 30 milyon euro bonservis ücreti, 5 milyon euro bonus ve sonraki satışlardan yüzde 10 pay yer alıyor.

Tır Arkadan Kamyona Çarptı

Diyarbakır-Silvan yolunda bir TIR, akaryakıt istasyonundan çıkan kamyona arkadan çarparak kaza yaptı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul Medipol Üniversitesi, YKS’de 28 öğrenci seçti. Öğrenciler, uluslararası olanaklardan memnun. Gençler, burs ve eğitim imkanlarını paylaştı. Öğrenciler, araştırma projelerine dahil olmayı bekliyor. Zeynep...

İstanbul Medipol Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ilk 100'e giren 28 öğrencinin bu okulu tercih ettiğini açıkladı.

