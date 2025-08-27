G.Saray, Singo İçin Anlaşma Sağladı

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ YARIN GERÇEKLEŞİYOR

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri yarın belirleniyor. Kura çekimi için Fransa’ya giden Dursun Özbek, burada Singo transferi ile ilgili de kesin karar vermeyi planlıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, kura çekiminin yapılacağı Monte Carlo’ya özel uçakla gitti ve burada transfer danışmaları gerçekleştirecek.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ MONACO’DA DEVAM EDİYOR

Monaco’daki görüşmelerde, Wilfried Singo’nun transferinin son aşamasına gelinmesi ve aynı uçakla İstanbul’a dönüş yapılması hedefleniyor. Galatasaray, Singo transferi için Monaco ile yürüttüğü görüşmelerde daha önce prensipte anlaşma sağlamıştı. Yapılan anlaşmanın şartları arasında 30 milyon euro bonservis ücreti, 5 milyon euro bonus ve sonraki satışlardan yüzde 10 pay yer alıyor.