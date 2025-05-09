G.Saray, T.Spor İle Yarın Karşılaşacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile mücadele edecek. Papara Park’ta saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligde geride kalan 32 maçta 26 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 83 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde girdi. Bordo-mavili ekip ise 32 karşılaşmada 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayarak 46 puanla 8. sırada bulunuyor.

İlk Yarıdaki Kıyasıya Rekabet

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’in 16. haftasında İstanbul’da oynanan maçı 4-3 kazanmıştı. RAMS Park’taki bu çekişmeli müsabakada Galatasaray’ın gollerini Dries Mertens, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi kaydetmiş, Trabzonspor ise Ozan Tufan (2) ve Simon Banza ile karşılık vermişti. Galatasaray, maçı genç oyuncu Ali Şahin Yılmaz’ın 90+8. dakikada kendi kalesine attığı golle kazanmıştı.

Yine Karşılaşacaklar

Bu iki takım, yarınki maçtan sadece 4 gün sonra tekrar karşı karşıya gelecek. Süper Lig’deki mücadelelerinin ardından 14 Mayıs Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası’nda final maçı oynanacak. Galatasaray camiası, Süper Lig’de şampiyonluğu ilan edebilmek için bu akşam yapılacak RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçını takip ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki maçta sarı-lacivertli ekip yenilirse, Galatasaray’a Trabzon deplasmanından alınacak 1 puan şampiyonluk için yeterli olacak. Fenerbahçe eşitlik durumunda ise sarı-kırmızılıların şampiyon olması için 3 puana ihtiyaç duyacak.

Şampiyonluk İçin Geri Sayım

Galatasaray, son 6 resmi maçında rakiplerine üstünlük sağladı. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda bu sezonki tek yenilgisini 29 Mart’taki Beşiktaş derbisinde aldıktan sonra, sonraki 6 maçı da kazandı. Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK’yı 2-0, Eyüpspor’u 5-1, Net Global Sivasspor’u ise 4-1 mağlup etti. Kupada da Fenerbahçe’yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor’u 5-1 yendi. Bu müsabakalarda toplamda 20 gol atan Galatasaray, kalesinde ise yalnızca 4 gol gördü.

Defansif ve Ofansif Başarı

Galatasaray, Süper Lig’de geride kalan haftaların en iyi hücum ve savunma performansını gösterdi. Sarı-kırmızılı ekip, 32 karşılaşmada 82 gol atıp, 31 gol yedi. “Cimbom”, bu performansla ligin en fazla gol atan ve en az gol yiyen takımı oldu. Teknik direktör Okan Buruk’un öğrencileri, Süper Lig’de dış sahadaki son 26 maçının tamamında rakip fileleri havalandırmayı başardı. Galatasaray, bu süreçte 70 gol attı. Eğer yarınki maçta da gol atabilirse, Süper Lig tarihinde üst üste 27 deplasman maçında gol atan ilk takım olacak.

Ceza Sınırındaki Oyuncular

Galatasaray’da 4 futbolcu, Trabzonspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Dries Mertens ve Gabriel Sara, yarın sarı kart görmeleri durumunda 36. haftadaki Bellona Kayserispor maçında oynayamamış olacak.

Tam Kadro Hazırlık

Sarı-kırmızılı ekipte kritik mücadele öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Sakat ya da cezalı oyuncusu olmayan Galatasaray, Trabzonspor maçına tam kadro çıkmayı planlıyor.

Golle En Yakın Oyuncu: Osimhen

Galatasaray’ın yarınki karşılaşmada en önemli gol ayağı, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen olacak. Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Osimhen, sarı-kırmızılı formayla 37 resmi maçta 33 gol attı. Ligde 27 maçta 24 gol kaydederek gol krallığı yarışında zirvede bulunan bu yıldız forvet, yarınki mücadelede Galatasaray adına gol arayacak.

Son Haftaların Formda İsmi: Torreira

Sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, son maçlardaki golleriyle dikkat çekiyor. Mario Lemina’nın takımda yer almasının ardından hücum bölgesine daha rahat katılan Torreira, son 7 resmi maçın 5’inde gol sevinci yaşadı. Lig maçlarında Beşiktaş, Sipay Bodrum FK, Eyüpspor ve Net Global Sivasspor ile Türkiye Kupası’ndaki TÜMOSAN Konyaspor maçlarında birer kez gol atan 29 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor karşısında da skorer kimliğini sürdürmeye çalışacak.