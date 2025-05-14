G.saray Taraftarları Tff Başkanı’na Tepki Gösterdi

TFF BAŞKANINA TEPKİLER ARTTI

Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Galatasaray taraftarları, kupa seremonisi sırasında sahaya çıkan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na karşı tepkilerini gösterdi. Final maçının ardından madalyalarını almak için sahaya yönelen Hacıosmanoğlu, Galatasaraylı taraftarlar tarafından anons edilmedi. Bu durum, taraftarların protesto etmelerine sebep oldu.

GALATASARAY YÖNETİMİNDEN DESTEK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bazı futbolcular ve idareciler de Hacıosmanoğlu’nun elini sıkarak protesto etti. Bu sırada yaşanan anlar, sosyal medyada geniş yankı buldu ve taraftarların tepkileri gündeme taşındı.