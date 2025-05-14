Haberler

G.saray Taraftarları Tff Başkanı’na Tepki Gösterdi

TFF BAŞKANINA TEPKİLER ARTTI

Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Galatasaray taraftarları, kupa seremonisi sırasında sahaya çıkan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na karşı tepkilerini gösterdi. Final maçının ardından madalyalarını almak için sahaya yönelen Hacıosmanoğlu, Galatasaraylı taraftarlar tarafından anons edilmedi. Bu durum, taraftarların protesto etmelerine sebep oldu.

GALATASARAY YÖNETİMİNDEN DESTEK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bazı futbolcular ve idareciler de Hacıosmanoğlu’nun elini sıkarak protesto etti. Bu sırada yaşanan anlar, sosyal medyada geniş yankı buldu ve taraftarların tepkileri gündeme taşındı.

ÖNEMLİ

Haberler

Uruguaylı Kaleci, 19 Kupa Hedefli

Fernando Muslera'nın bu sezonun ardından Türkiye'deki futbol kariyerini noktalaması bekleniyor. Galatasaray formasıyla birçok kupa kazanan Muslera'nın kupa sayısı merak konusu.
Haberler

Konya’da Yangında Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti

Konya'daki Meram ilçesinde bir evde çıkan yangında 75 yaşındaki Ahmet Basal ve 61 yaşındaki eşi Fatma Basal, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.